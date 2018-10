Abogada de Keiko Fujimori: "Los chats no muestran absolutamente nada"

Lima. Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este jueves que los chats de la referida bancada política incluidos por el fiscal José Domingo Pérez en su pedido de prisión preventiva contra su defendida “no muestran absolutamente nada”, porque, según explicó, al ser de carácter político “carecen de relevancia jurídico penal”.

“Estos chats no muestran absolutamente nada, no tienen ninguna relación para el caso. Son elementos que no tienen relación alguna con lo que se viene discutiendo aquí”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No representan ningún elemento de convicción de relevancia jurídico penal de cara a lo que estamos discutiendo en este momento”, señaló.

Loza cuestionó, asimismo, al fiscal Pérez, puesto que al presentar pruebas diariamente está “afectando el debido proceso”.

“Día a día nos vemos sorprendidos con diferentes elementos de convicción que se vienen presentando en pleno debate con lo cual sin duda alguna viene recortando el derecho a la defensa que tenemos”, manifestó.

“Entonces, se lo estamos poniendo en conocimiento del juzgado y consideramos, sí, que es un hecho no solo irregular, sino que está afectando el debido proceso”, añadió.