Abanto: Concepción Carhuancho eligió ser un ciudadano indignado a ser un juez

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, afirmó que el juez Richard Concepción Carhuancho -quien fue recientemente apartado de los casos que se le siguen a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori – prefirió ser un ciudadano indignado en sus declaraciones sobre el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

“En mi opinión, él (Richard Concepción Carhuancho) es consciente que toma una decisión, elige, porque él dice ‘sé que soy juez, pero ante todo soy ciudadano y me siento indignado’. Entonces ahí se presenta una dicotomía y una ruptura a la posición del juez. Él sabe que es juez, sabe que no puede hablar, pero elige ser un ciudadano indignado y lanza una opinión concluyente respecto a lo que, en su opinión estaba pasando en ese momento”, explicó entrevista con en RPP.

Humberto Abanto presentó el 4 de enero un recurso de recusación contra Richard Concepción Carhuancho fundamentado en presuntas dudas sobre su imparcialidad, tras las declaraciones que brindó el juez a dos medios de comunicación.

Al respecto, el abogado sostuvo que el juez debe “entender que cuando se dicta una medida cautelar se habla de probabilidades y cuando se da una opinión conclusiva ya no se está hablando de probabilidades”. “Cuando él concluye, yo ya no tengo a un juez imparcial”, manifestó.

Además, Abanto rechazó las críticas de parte del fiscal superior Rafael Vela, quien sostuvo que la tramitación de la recusación se dio “en un tiempo récord” y el análisis del fallo no se dio en una audiencia.

“Da vergüenza ajena porque la recusación está regulada en los artículos 55 y 56 del Código Procesal Penal y yo lo desafío públicamente a Vela Barba a que ante ustedes les muestre en qué parte dice que tiene que haber una audiencia”, sostuvo.

“Que por un caso específico la sala decida colocar una audiencia es una liberalidad de la sala, pero no establece una base de nulidad porque no se está violando la ley. Yo lo que no acepto son expresiones caprichosas como la que está planteando el fiscal Vela Barba”, agregó Abanto.

Finalmente, descartó que se haya resuelto con celeridad la recusación, ya que sostuvo que fue presentada el 4 de enero y recién el 15 se dio una respuesta.