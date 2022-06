El presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese, informó este sábado que el diálogo se mantiene entre el gremio con el gobierno a fin de llegar a un acuerdo ante el paro nacional convocado para este lunes 27 de junio. Mencionó que el Ejecutivo ha mejorado la oferta ante su pliego de demandas.

Desde los exteriores de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el representante de los transportistas junto otros dirigentes aclararon que la medida de fuerza continúa y que la propuesta planteada por el equipo técnico del Ejecutivo será informada a sus bases para tomar una decisión al respecto. Por ello, mencionaron que la reunión que vienen sosteniendo con viceministros de la Presidencia del Consejo de Minsitros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se retomará a las 4:30 p.m.

“ Vamos a ver que nos dicen nuestras bases, qué dice el Consejo de Ministros. Si llegamos a un acuerdo en buena hora, en caso contrario seguiremos con el paro. Se ha mejorado la oferta [...] ”, indicó Marchese.

“Vamos hacer consulta a nuestras bases. Lo que estamos negociando, mientras no haya luz verde de nuestras bases de lo que nos están diciendo no llegamos a un buen puerto. Vamos a volver [a la sede PCM] luego de consultar con nuestras bases. Seguimos dialogando”, señaló otro dirigente.

Eel ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, aseguró ayer que el diálogo con los transportistas de carga pesada no se ha roto y que se sigue buscando una solución para suspender el anunciado paro programado para el lunes 27 de junio.

“La negociación está en su etapa final, todavía esperamos llegar a un acuerdo”, puntualizó la conferencia de prensa organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sostuvo que a través de equipos técnicos de carácter multisectorial se ha trabajado medidas de carácter normativo que han sido alcanzado al Consejo de Ministros, como, por ejemplo, una propuesta de decreto supremo que resuelve el tema de las prórrogas de la vigencia de las licencias de conducir.

Paro este 27 de junio

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, señaló que el programado paro de transportistas del 27 de junio se prolongará de manera indefinida y el “lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, señaló.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Entre las demandas de los transportistas, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, mencionó:

La restitución del transporte de mercancías como servicio público.

La reducción en el precio del diésel.

Que se solucione la competencia desleal que consideran existe de parte de sus pares bolivianos y ecuatorianos.

La regulación de peajes tras una revisión de los respectivos contratos, entre otras.

