Ecografía de bebé se viralizó en las redes por "terrorífica"

Existe un dicho que asegura que no hay bebé feo, pero para esta madre el suyo, que aún no nace, le parece terrorífico. Este pensamiento lo compartió en Twitter y al instante se volvió viral y generó un sinfín de reacciones. Esta es su historia.

Se trata de la australiana Sharni Turner quien decidió compartir en su cuenta de Twitter la imagen del ultrasonido del bebé que espera con un singular mensaje: “El técnico decidió hacer un ultrasonido frontal del rostro de mi bebé y es lo cosa más terrorífica que jamás he visto en mi vida”.

La foto frontal que se viralizó:

My ultrasound technician decided to do a front face image of my baby and it was the most terrifying thing over ever seen in my fuckiNG LIFE pic.twitter.com/k1k3u6vyEE