USA: este vehículo cubierto con luces de Navidad da de qué hablar

Brandon Wooden, un ciudadano de Beaufort, Carolina del Sur (Estados Unidos), desde hace cinco años coloca luces de Navidad alrededor de su vehículo para celebrar estas fechas. Ya se ha vuelto una costumbre para él.

“Las personas generalmente me siguen unas millas, me graban en video, me dicen que me detenga al costado del camino para tomar una foto”, le dijo a WJCL.

Sin embargo, mientras la gente lo sigue para fotografiar su vehículo, la policía no estaba muy interesada en su espíritu navideño.

Entonces, Wooden recibió una multa de 232 dólares por “iluminación inadecuada”. Los policías, después de que se detuvieron para tomar una foto al auto, le dieron una advertencia.

El martes, WJCL informó que Wooden logró juntar 300 dólares para pagar la multa, gracias a las colaboraciones de sus amigos y otras personas que admiran su forma de adornar su vehículo por Navidad.

“Me encanta hacerlo para la gente. Para ellos, no para mí, para ellos. Y mi hijo, por supuesto, lo ama”, explicó.

