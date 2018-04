Twitter: este sería el primer meme de la historia, de hace un siglo

Viral. En la red social Twitter, algunos cibernautas aseguran haber encontrado una imagen que podría ser considerada como el primer meme de la historia, realizado hace casi un siglo.

De acuerdo al portal ‘RT en Español’, se trata de una imagen que apareció en la revista satírica Judge en el año 1921 y que muestra una comparación entre cómo crees que te ves cuando te toman una foto con flash y cómo te ves realmente.

Precisamente, en la caricatura aparecen dos personajes, uno con apariencia elegante, mientras que el otro posee un rostro deforme.

El usuario @YoRHaw compartió la imagen con un texto que dice: “Esta viñeta de 1921 es realmente reconocible hoy en día”.

En las redes sociales, los cibernautas realizaron comentarios como: “¿Es este el primer meme?”; “Hemos estado creando memes durante más de cien años. Simplemente no teníamos Internet”; “Fotos de la licencia de conducir, en pocas palabras”.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy