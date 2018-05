Pierde billetera y honrado joven lo busca para devolvérsela

“Ayer perdí mi billetera en el ‘Vivo X e l Rock’. Felizmente la encontró ese peruano que todos deberíamos ser. Gracias”. Así empieza el tuit de Giancarlo Diaz luego de contar emocionado en Twitter que un joven lo contactó para devolverle su billetera que había extraviado el último sábado durante un concierto en Lima.

Presuntamente Díaz intentó recompensar la buena acción del joven que halló su billetera el último sábado en Jesús María, es así que le ofreció retribuirle económicamente el gesto. Sin embargo, Daniel Cahuantico López se negó tajantemente y aseguró que era algo que él “hubiera hecho por algún otro peruano”.

“Wao, no debería aceptarlo amigo, gracias y la verdad hago lo que tú hubieras hecho por algún otro peruano, si vienen a mi casa no gastaré nada y no tendrían porque coger dinero, gracias pero no podría aceptarlo; avísame a qué hora vienen por favor”, se puede leer en el mensaje del honrado joven que halló la billetera.

Casi de inmediato, la publicación se hizo viral en Twitter con más de 150 retuits, donde varios internautas felicitaron a Daniel Cahuantico López por su gran gesto y aseguraron que todos deberían tener este tipo de acciones, las cuales no deberían resultar extrañas, pues son las correctas en la sociedad.

“Dejo su nombre por si algún día alguien lo googlea por chamba o algo: Daniel Cahuantico López, ingeniero civil pero sobre todo una gran persona”, agregó Díaz tras contar lo ocurrido el último fin de semana.