Descubren el primer meme de la historia y tiene casi 100 años

Algunos usuarios de Twitter aseguran han encontrado la imagen de lo que podría ser el primer meme de la historia, y que tiene ya casi un siglo.

Se trata de una pequeña tira cómica que apareció en la revista satírica Judge en 1921, y que compara cómo crees que te ves cuando te toman una foto con flash y cómo te ves en realidad. La ilustración muestra, por un lado, a un hombre atractivo y bien vestido, y por el otro, lo deja ver en versión caricaturizada.

“Esta viñeta de 1921 es realmente reconocible hoy en día”, escribió el usuario YoRHaw al compartir la imagen, y las reacciones no se hicieron esperar.

“¿Es este el primer meme?”; “Hemos estado creando memes durante más de cien años. Simplemente no teníamos Internet”; “Fotos de la licencia de conducir, en pocas palabras”; han sido algunos de los comentarios de los internautas.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy