Triste historia de la foto de una madre con sobredosis de heroína

Hace un año, la triste imagen de esta madre de familia fue viral en Facebook: se le veía desvanecida dentro de su auto luego de consumir heroína, en el asiento trasero su hijo de 10 meses de nacido.

Como era de esperarse, esta foto de Facebook causó indignación en las redes sociales, en varias partes del mundo la imagen fue noticia y Erika Hurt el centro de las ácidas críticas. En ese momento tocó fondo y todo hacía presagiar que no tendría retorno.

La joven de Indiada (USA), luego que la imagen se hiciera viral fue acusada por las autoridades de abandono infantil, se declaró culpable ante la justicia y la custodia de su hijo pasó a manos de su madre de manera temporal. En un medio periodístico declaró: “he consumido heroína desde los 15 años”.

un año después

Un año después, Erika Hurt publicó un alentador mensaje en su cuenta personal de Facebook: “Tuve serias dudas durante el último mes si debía o no compartir una imagen tan dolorosa mostrando el peor momento de mi vida (…) He decidido volver a publicar la foto simplemente porque muestra exactamente lo que es la adicción a la heroína. También porque no quiero olvidar dónde me ha llevado el camino de la adicción”.

Sin duda, la imagen, la vergüenza pública, la noticia viral y, sobre todo, el alejamiento de su pequeño hijo fue el punto de quiebre que le ayudó a reflotar su vida. No muchos lo logran.

“Hoy, soy capaz de concentrarme en lo bueno que vino de esa foto. Hoy, soy una madre para mi hijo, otra vez. Hoy, soy capaz de estar agradecida; hoy, soy capaz de decir que estoy un año sobria”, escribió Erika en su Facebook.

