¿Te imaginas a personas con mascotas en un avión?, mira las fotos

Viral. No todas las compañías aéreas suelen permitir a los pasajeros viajar al lado de sus mascotas y solo dejan que estas vuelen en la bodega de carga, en donde la atmósfera no está presurizada y la temperatura no suele estar regulada en muchas ocasiones.

Sin embargo, hay algunas aerolíneas que sí permiten que los animales estén junto a sus dueños durante el viaje. Para poder viajar así con tu mascota, normalmente tiene que estar reconocida como apoyo emocional o como un animal de servicio. Incluso los pasajeros más inusuales son bienvenidos.

En esta galería verás fotografías muy llamativas de diversas mascotas viajando al lado de sus dueños en los vuelos. Lo curioso es que no solo verás a perros y gatos, sino también hasta pingüinos, patos y koalas.

Estas criaturas disfrutaron en cabina al igual que las personas y fue absolutamente fantástico. Las fotografías se han vuelto virales en las redes sociales.