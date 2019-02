San Valentín: memes inundan redes sociales por Día de la Amistad

Viral. El último miércoles 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y muchos no recuerdan la celebración o no quieren hablar de la fecha por falta de pareja. No faltan los memes en las redes sociales.

Otros están pensando en el regreso de la Champions League y uno de los juegos más esperados es el que jugarán el Real Madrid vs París Saint Germain.

Los cibernautas han creado variados memes sobre esta fecha y las imágenes sarcásticas de los solteros en el día del amor no podían faltar en esta ocasión.

El Día de San Valentín se celebra, sobre todo, en países anglosajones, entre las parejas de enamorados. En algunos países se conoce como día de los enamorados y en otros como día del amor y la amistad.

¿cómo surgió la fecha?

De acuerdo con Wikipedia, en Angloamérica, hacia 1840, Esther A. Howland comenzó a vender tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como “valentines”, con símbolos como la forma del corazón o de Cupido. También en este día es común la tradición de regalar rosas a aquellas personas a las que se tiene un especial afecto.

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos llamaban Cupido.

En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal.