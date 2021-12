En el verano, los rayos solares son fuertes y eso ocasiona sudar más de lo usual. En ese sentido, si no utilizas los productos adecuados al maquillarte con el paso de las horas tu look no lucirá como al inicio del día.

Por tal motivo, los expertos de Avon, compañía global de belleza, recomiendan algunos productos que durante esa estación debes usar al realizar tu make up.

Hidratante

Este producto brinda muchos beneficios a tu piel, además que un rostro hidratado es la clave para que tu maquillaje dure varias horas.

Bloqueador

El protector solar cumple un papel importante todo el año, especialmente en verano porque la intensidad de los rayos UV pueden ocasionar manchas, señales de envejecimiento y enfermedades. Los especialistas de Avon recomiendan el Anew Solar Advance Mate Ultraliviano Anti Edad que cuenta con FPS 70.

Máscara de pestañas a prueba de agua

Unas pestañas voluminosas son la clave para llevar cualquier look al siguiente nivel y si para lograrlo utilizas este producto, entonces tendrás aseguradas varias horas de diversión.

Labial Protector:

Por ejemplo, el labial 8 en 1 de Avon en tonos vibrantes con protección solar FPS 15 que también tiene vitamina E, colágeno, ácido hialurónico, cafeína y extracto de granada es una buena alternativa.

Finalmente se debe resaltar que la pandemia continúa, por lo que es importante seguir respetando las medidas de bioseguridad para disfrutar del verano sin consecuencias.