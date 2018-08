"¿Para qué Perú juegas?": pulseras con los colores patrios simbolizan el compromiso por mejorar el país

Cada vez son más los peruanos que juegan por el Perú: los que se detienen en la calle para ayudar a un anciano a cruzar la pista, que no arrojan basura por la ventana del bus, que prenden las direccionales del auto antes de voltear en una esquina o que no se pasan la luz roja. Ellos quieren cambiar la errónea idea de que el que trasgrede las leyes es el héroe o el que quiere bajar en un paradero prohibido y golpea a un chofer por no permitírselo debe ser aplaudido.

En el marco de la campaña “¿Para qué Perú juegas?” salimos a buscar a aquellas personas que quieren vivir en un país mejor y se esmeran por lograrlo. Junto a los chicos que reparten cada mañana el diario Publimetro recorrimos calles y avenidas para identificarlos con una cinta con los colores de la bandera nacional. Cada una de ellas representa un compromiso para jugar por un mejor país.

Llevar la pulsera en la muñeca es demostrar y comprometerse a ser respetuoso con los demás, aplaudir el progreso de otro peruano, hacer bien mi trabajo, enseñar valores a mis hijos, ser un mejor ciudadano, respetar el medio ambiente, entre otros.

En el auto, en el trabajo y en todo lugar los invitamos a hacer una renovación de estas promesas y así reconocer a los peruanos que se la juegan por el lugar que los vio nacer.

Puedes ver más información de esta campaña creada por la agencia NODOS, con apoyo de El Comercio y la Federación Peruana de Fútbol y ser parte de ella en www.paraqueperujuegas.pe.