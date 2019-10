Peruana es finalista en concurso internacional de moda en China

Perú es un lugar de grandes talentos, quienes han dejado el nombre del país en alto en diversos eventos de gastronomía, viajes y desde hace poco lo está haciendo en eventos y concursos de moda.

Esto gracias a Samara García Vargas, estudiante de la carrera Diseño y Gestión de la Moda de Toulouse Lautrec, quien es finalista del concurso International Youth Design Exhibition (IYDC) 2019, una de las competencias más importantes de moda en China y en el mundo.

La joven clasificó entre 33 concursantes de otros 20 países. Ella logró eso con seis diseños de una propuesta inspirada en Auschwitz, un campo de concentración utilizado durante el holocausto.

“Mi colección no busca recordar tiempos violentos, todo lo contrario. En ella quiero representar el renacer de un pueblo que no se dejó vencer. Es oversize, los cortes y las texturas representan la reconstrucción de ellos”, comenta la estudiante al respecto.

La joven demostrando su felicidad por el logro. (Foto: Oficial)

Se debe resaltar que el IYDC 2019 está organizado por uno de los institutos más importantes en China, el Beijing Istitute of Fashion and Technology (BIFT); en alianza con el Beijing Design Week, China National Garment Association (CNGA) y el International Foundation of Fashion Technology Institute (IFFTI).