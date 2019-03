Peruana expone hoy en la ONU sobre empoderamiento de quechuahablantes

La peruana quechuahablante Rut Pelaiza Gutiérrez expone hoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos sobre cómo los microcréditos productivos empoderan a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Participará en el foro “Mujeres protagonistas del cambio: cómo la inclusión financiera y la transformación digital pueden acelerar la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, como parte de la Commission on the Status of Women (CSW63).

Este evento es organizado por la la Fundación Microfinanzas BBVA a la que pertenece Financiera Confianza, la Misión Permanente del Perú ante Naciones Unidas, ONU Mujeres, entre otros.

Rut Pelaiza, asesora quechuahablante del producto Palabra de Mujer en Abancay y madre soltera de tres hijas, contribuye diariamente a que cientos de féminas de zonas rurales puedan acceder a un microcrédito productivo para que sumen a la economía de sus familias.

“Muchas mujeres no quieren un crédito al inicio. Dicen ‘¿para qué?, si mi esposo trabaja’. Yo les digo que muchas veces el esposo se va, las deja de un día para otro y son ellas las que se quedan solas con sus hijos”, comentó.

Agregó que les explica que “si ellas empiezan con un negocio, con un crédito, pueden generar recursos para atender a sus hijos y valerse por sí mismas. Esto es algo que yo también viví”.

Financiera Confianza atiende a más de 217,000 clientes de crédito, de los cuales el 52 % corresponde a mujeres; es decir, contribuye con el desarrollo de más de 112,000 emprendedoras. Según la entidad, una de cada dos emprendedoras es madre soltera y una de cada cuatro vive en zona rural.

Luis Germán Linares, gerente general de la financiera, indicó que cuando se incluye a una mujer al sistema financiero o se le da acceso a un crédito productivo, se le brinda la oportunidad de generar por sí misma una independencia económica.

“Las microfinanzas sí empoderan a las mujeres, pues con el acceso al ahorro formal o al financiamiento de una actividad productiva, se les da la oportunidad de generar excedentes para mejorar la calidad de vida de su familia […] y, de ese modo, reducir la dependencia económica que muchas veces la pareja quiere mantener”, remarcó.

En opinión de Linares, “la inclusión financiera también es una herramienta contra la violencia de género”.

Fuente: Andina.