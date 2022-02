Perú ha logrado un importante desempeño exportador durante el 202, la noticia de este logro fue dada por el el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, durante el evento “Resultados de Exportaciones Perú 2021″, liderado por Mincetur y PROMPERÚ y en el que también se resaltó que este reconocimiento se consiguió gracias al trabajo conjunto de los sectores público y privado. También participaron presidentes regionales, líderes gremiales, empresarios y otros ministros, también estuvo el mandatario Pedro Castillo.

“El sector exportador ha cosechado grandes éxitos, se han logrado envíos al mundo en el 2021 por US$ 56 241 millones, un importante récord, que representa un crecimiento de 34.9 % respecto al mismo periodo del 2020. Quedan aún retos y desafíos. El sector exportador tiene el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo en seguir apoyándolos decididamente. Celebremos con orgullo este importante resultado, gracias a nuestras regiones, empresarios, agricultores, pescadores, textileros, artesanos y demás. Somos peruanos invencibles, que conquistamos el mundo”, afirmó el titular del Mincetur.

En el evento se comunicó que las exportaciones peruanas a lo largo de estas dos últimas décadas han mostrado un crecimiento sostenido. Por ejemplo, en el 2021 las ventas al exterior alcanzaron los US$ 56,241 millones, además en ese periodo 8 573 empresas exportaron 4 805 productos a 170 mercados en los cinco continentes.

Por otro lado en el mismo año, Perú se mantuvo como el líder mundial en exportaciones de arándanos, uvas, espárragos y quinua, así como número uno en ventas de antracitas a nivel Latam y el Caribe y ocupó el segundo puesto en envíos de paltas frescas, y otros productos como la pota procesada, alcachofa en conserva y castañas peladas frescas.

Para el 2022, la meta para las exportaciones totales, bajo un escenario conservador es superar los US$ 64 mil millones y los 8 700 exportadores. Este buen momento regional se expresa, por ejemplo, en las cifras alcanzadas por Ica (US$ 5 625 millones), Arequipa (US$ 5 310 millones), Áncash (US$ 4 668 millones), La Libertad (US$ 3 883 millones) y Moquegua (US$ 3 064 millones), quienes lideran el ranking de exportaciones no minero energéticas registradas a nivel nacional.

Cabe desatacar que hasta el momento, el Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 58 mercados, en 4 continentes: dichos mercados cubren más del 90% del total de envíos al mundo.

TE PUEDE INTERESAR