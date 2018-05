Paolo Guerrero: japonés recibe insultos por sanción contra el capitán

Viral. La sanción de 14 meses que ha recibido Paolo Guerrero, que lo aleja del Mundial Rusia 2018, ha ocasionado un sentimiento de pesar y molestia en los hinchas de Perú, quienes han volcado su ira y furia a las redes sociales y un ciudadano japonés ha sido quien más insultos ha recibido en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en contra de Paolo Guerrero y la sanción de seis meses fue ampliada ocho meses más, dejando al capitán fuera de la máxima justa deportiva y es por ello que es entendible que el hincha, de una u otra forma, critique a esta entidad; sin embargo, quien recibió las críticas fue Tasuku Okawa.

¿Qué sucedió? Resulta que este ciudadano japonés posee una cuenta de Twitter como @TAS y ha recibido poco amigables comentarios de hinchas de Perú, por lo que hizo un descargo, aclaró la situación que vive en este momento y se aunó al dolor de los peruanos.

“Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegible para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llama “TAS”. ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo. #FuerzaPaolo”, se lee en su cuenta de Twitter.

no es la primera vez

Pero para Tasuku esta situación no es nueva, a mediados del 2017 también fue el centro de un sinfín de insultos, pero esta vez provenientes de España, donde los hinchas del Atlético de Madrid arremetieron contra el TAS por una sanción.

En aquella ocasión, Tasuku no entendía bien por qué recibía tantos mensajes, los tradujo, se dio con la sorpresa que eran insultos, pero a pesar de ello tomó con humor lo sucedido y hasta se proclamó hincha del Atleti.