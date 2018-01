Niños ricos de YouTube que se jactan de su extravagante riqueza

Viral. Todos hemos oído hablar de los “niños ricos de Instagram”, pero estos YouTubers podrían hacer que los fanáticos de las redes sociales entren en shock al mirar todos los costosos artículos que poseen.

No es ningún secreto que el ‘vlogging’ o ‘video blogging’ puede ser un negocio lucrativo, y nadie lo sabe más que estos extravagantes creadores de videos de YouTube. Mientras que algunos cuentan con grandes colecciones de ropa, otros no pueden resistir hacer alarde de sus lujosas vacaciones, informó The Sun.

Jeffree Star es uno de los mayores consumidores de la plataforma para compartir videos de YouTube. Rara vez sale de la casa sin guantes de lujo y siempre se le ve con costosas joyas colgando de sus muñecas. Además, el controvertido maquillador y excantante comparte clips de ‘unboxing’ de diversos productos de diseño.

Incluso, compartió un video en YouTube en el que aparece destruyendo un costoso bolso Chanel:

Las adictas a las compras Desi Perkins y Chase Amie suben regularmente a YouTube videos de sus colecciones de belleza y moda.

En junio, la artista de maquillaje Desi mostró a sus 2,7 millones de suscriptores un recorrido por su épica colección en un video publicado en su canal de YouTube.

Desde diversos productos de belleza hasta cantidades desbordantes de sombras de ojos, bronceadores y otros artículos, no hay forma de que uno pueda superar todo eso.

Chase Amie tiene una colección igualmente envidiable: calzado, bolsos de Chanel que valen toda una fortuna.

Jake Paul hizo recientemente un viaje a bordo de un costosísimo jet privado. Se aseguró de que todos supieran qué tan caro era el viaje, por lo que tituló su video de YouTube: “Jet privado de 25 millones de dólares”.