Mujeres tejedoras y agricultores de Huancavelica ofrecerán sus productos por internet

El Centro poblado Parco Alto, en el distrito de Anchonga (provincia de Angaraes – Huancavelica), contará por primera vez con conexión a internet 4G gracias a un proyecto llamado “La Escuelita IPT” que busca “conectar a los no conectados”.

Los creadores de la propuesta desean acelerar el desarrollo de las comunidades a través de la inclusión digital, ofreciendo beneficios y oportunidades en los sectores de salud, educación, económico, ambiental y bienestar social, teniendo como base el acceso a internet con tecnología 4G.

Durante la ceremonia de inauguración virtual participó Maciste Diaz, Gobernador Regional de Huancavelica, quien agradeció la oportunidad que IPT y Huawei brindan a las zonas rurales para su desarrollo social.

“La región está por convertirse en la primera región orgánica del Perú. Internet va a servir para todos los productores, para que puedan saber los precios y puedan vender mediante internet. Estoy muy emocionado por participar en este evento tan importante que va a engrandecer mi región Huancavelica. Agradezco a IPT y Huawei por hacerlo posible”, agregó la autoridad.

Asimismo, Ramón Belito Gala, alcalde de Parco Alto, destacó el desarrollo que podrán lograr gracias al proyecto porque propicia la inclusión social y va a permitir mostrarle al país y al mundo todo lo que tienen por ofrecer.

“Desde la comunidad de Parco Alto, estamos muy contentos de poder usar internet para informar sobre nuestros productos agrícolas y los tejidos de nuestras madres de la comunidad de Parco Alto”, añadió.

“Nos sentimos muy contentos de haber establecido esta alianza con IPT. La misión de Huawei es llevar el mundo digital a todas las personas, hogares y organizaciones por un mundo inteligente y completamente conectado. Estamos en Perú, 20 años trabajando por un Perú totalmente conectado, para conectar no sólo las ciudades, sino también las zonas rurales, es nuestro compromiso. Porque no tener acceso a internet, es no tener igualdad de oportunidades para hacer negocios, para el acceso a educación y salud. Estoy convencido que este es el inicio de una vida próspera para los vecinos de Parco Alto”, comentó Bao Getang, CEO Huawei del Perú.

Finalmente, Teresa Gomes de Almeida, CEO de IPT, indicó que “en alianza con Huawei trabajarán en conjunto con las comunidades para demostrarles el valor de la conectividad en sus zonas, capacitándolos para fomentar sus negocios en plataformas online, entrenándolos continuamente, además de propiciar beneficios a nivel salud, educación y económico”.