Mona Lisa: desvelan por qué su famosa sonrisa parece estar triste

Un reciente libro intenta explicar el misterio de la sonrisa de Mona Lisa al estudiar la historia familiar de la mujer retratada en el más famoso cuadro de Leonardo, informa ‘The Independent’.

En su obra ‘Mona Lisa: The People and The Painting’ (‘Mona Lisa: Las personas y la pintura’, en español) los autores Martin Kemp y Giuseppe Pallanti relatan la oscura historia familiar que vivió la enigmática joven.

Lisa Gherardini, como se llamaba Mona Lisa en la vida real, tenía tan solo quince años cuando se vio obligada a casarse con un rico comerciante de Florencia llamado Francesco del Giocondo. El libro revela que este estaba involucrado en negocios sucios e incluso sacrificó el honor de su mujer para garantizar su posición en la sociedad.

Kemp y Pallanti cuentan que el marido de Mona Lisa ganaba dinero vendiendo esclavas procedentes del norte de África. El hombre las “compraba regularmente” para llevarlas a la propiedad de los Giocondo en Florencia como trabajadoras, pero, según los autores, tras convertirlas al cristianismo, las revendía al mejor postor.

En otro escándalo en el que estuvo involucrado Francesco del Giocondo entraron en juego sus relaciones con la influyente familia florentina de los Médici. El libro revela cómo dos hombres pertenecientes a este clan quisieron “tentar el honor” de Lisa, pero ella rechazó todas sus proposiciones indecentes.

Entonces su esposo, temiendo poner en peligro sus negocios y su posición en Florencia, dio su apoyo a los deseos de los libidinosos Médici. Después de ello, estos le garantizaron su amistad cuando estaban juntos, pero a sus espaldas se burlaban de él por esta demostración de debilidad. (Fuente: RT en español)

