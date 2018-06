Más de 400,000 personas admiraron al Señor de Sipán en Nueva York y Los Ángeles

Más de 400,000 turistas admiraron en Estados Unidos (USA) los ornamentos del Señor y del Viejo Señor de Sipán que, junto a otras obras de arte del Perú, formaron parte de la más importante exposición de arte prehispánico denominada “Reino de oro: Lujo y legado en la antigua América”.

La exhibición se desarrolló en el museo Getty en la ciudad de los Ángeles y el museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

El director del Museo Tumbas Reales, Walter Alva, informó que luego de siete meses de haber formado parte de la más importante exposición de arte prehispánico, las piezas arqueológicas retornaron al museo Tumbas Reales de Sipán en la ciudad de Lambayeque, las diez exquisitas piezas pertenecientes al ajuar funerario del Señor de Sipán y el viejo Señor de Sipán que fueron admiradas por cerca de medio millón de visitantes.

“Los 425,000 visitantes quedaron maravillados de las orejeras, sonajeras, protector coxal, narigueras y otras obras de arte de oro, plata y cobre dorado elaborados por los orfebres mochicas hace 1,700 años, y se presentaron en esta extraordinaria exhibición denominada: “Golden Kingdoms: luxury and legacy in the Ancient Americas, traducido como “Reino de oro: Lujo y legado en la antigua América”, destacó el investigador.

Puntualizó que estas piezas de la cultura Mochica que representan al legado cultural de nuestra región Lambayeque, junto a otras reliquias del Perú y varios países de Latinoamérica, se expusieron en el museo Getty en la ciudad de los Ángeles en Estados Unidos del 16 de setiembre de 2017 al 28 de enero del 2018 y en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del 28 de febrero al 28 de mayo del 2018.

Walter Alva reiteró que esta exposición “nos ha servido como una singular vitrina al mundo de nuestra herencia cultural y es la primera exposición que logra reunir las obras de arte suntuarias más importante de toda América, donde se puede apreciar las joyas y ornamentos que distinguen de los gobernantes y jefes religiosos de las diversas culturas americanas”, apuntó.

El Perú presentó un total de 60 bienes culturales pertenecientes a diversos museos estatales y privados que fueron seleccionados para esta extraordinaria exposición que por primera vez reunió más de 300 obras maestras de las principales culturas de América antigua de 50 instituciones culturales internacionales, entre las que se destacó las ornamentas de los gobernantes moches presentadas por el museo Tumbas Reales de Sipán.

Indicó también, que se pudieron apreciar bienes de carácter funerario como máscaras, tocado entre otros, así como ofrendas dedicadas a las divinidades, como el caso de las joyas ofrendadas en el Cenote de Chichén Itzá (México); en este arte fastuoso se incluye también los trabajos de plumería, jade y mosaico de turquesas que tuvieron tanto valor simbólico como el oro en las antiguas culturas mexicanas y destacó que fueron también apreciadas por las redes sociales con más de un millón de visitas en línea en el Facebook oficial de esta exposición de arte de la antigua América.

Por último, el descubridor del Señor de Sipán señaló que para nuestro país, resultó de gran importancia esta exposición, porque tuvimos la oportunidad de mostrar el alto nivel de desarrollo tecnológico y artístico de los mochicas, así como la suntuosidad que se desarrolló en las culturas latinoamericanas, desde aproximadamente el 1000 a.C. hasta la llegada de los europeos a principios del siglo XVI.

Las obras culturales del antiguo Perú que se expusieron en el museo Getty en la ciudad de los Ángeles y el museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos pertenecen al museo nacional de Arqueología e Historia del Perú, museo Tumbas Reales de Sipán y Bruning de Lambayeque, museo Larco Herrera y de los museos de sitio de Chan Chan y Cao de Trujillo, Kuntur Wasi de Cajamarca. Las que se expusieron en Estados Unidos hasta el 28 de mayo del 2018 autorizado mediante la Resolución Ministerial Nº 228-2017-MC.

Andina