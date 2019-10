Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de cáncer de mama

El cáncer de mama es un padecimiento que no debemos pasar por alto, por lo que, en la Semana Nacional de Lucha Contra el Cáncer, mediante su campaña ‘Doble Check Rosado’ de La Liga Contra el Cáncer, la organización ofrecerá paquetes de despistaje por 35 soles.

Este incluye mama, cuello uterino, piel, ganglios y tiroides. El pago es para ayudar a que institución realice despistajes gratuitos en zonas menos favorecidas.

Esta promoción se realiza en Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer ubicados en Pueblo Libre, Av. Brasil 2746; Lima, Av. Nicolás de Piérola 727 y Surquillo, Av. Angamos 2514 de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 11:00 a.m.

“Los casos de cáncer de mama en nuestro país han ido en aumento, siendo las más afectadas las mujeres mayores de 40 años, incluso se han registrado casos a partir de los 20 años, una situación bastante preocupante que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de prevenir esta enfermedad a través de un chequeo preventivo”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

La campaña ‘Doble Check Rosado’ que cuenta con el apoyo de RIMAC Seguros, Roche, Viva Air, Suiza Lab, Beat y Hude, tiene por objetivo normalizar el chequeo preventivo de cáncer de mama, comprometiendo a la población a realizarse uno anualmente.