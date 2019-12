Juan Diego Flórez: entradas para sus shows en Asia se agotaron en tiempo récord

Poniendo en lo más alto el nombre del Perú, nuestro tenor Juan Diego Flórez está protagonizando una de las giras más exitosas de su carrera por el continente asiático, ofreciendo conciertos con entradas totalmente agotadas hasta la última localidad y en tiempo récord en Corea, China y Japón.

Juan Diego Flórez ofreció por primera vez conciertos en Seúl, la capital coreana, donde recibió la ovación de pie de todo el público asistente que se rindió, lleno de asombro y admiración, ante su talento. El tenor peruano ya está listo para ofrecer dos conciertos más: el primero en la ciudad en Shenzhen este 5 de diciembre, y en Shanghái, el 8 de diciembre.

Luego de los conciertos en China, Juan Diego Flórez regresa después de algunos años a Japón para ofrecer dos shows en Tokio, uno con piano, en el Opera City Concert Hall, y otro con orquesta en el Suntory Hall. Este es un país donde cuenta con una enorme legión de seguidores. En una oportunidad manifestó que lo trataban como si fuera una estrella de rock.

“En Japón me pareció que me trataban como a los Beatles. Incluso tenía que salir por atrás en el hotel, pero ahí seguían, con fotos, cámaras de filmar. Me perseguían. Allí hay un grupo de seguidores operísticos muy fans. Viven la ópera muy intensamente”, manifestó en una entrevista para un medio español.

Asimismo, Juan Diego esta preparando un programa nutrido con motivo del Bicentenario el mismo que incluye la visita de la Orquesta Juvenil de Sinfonia por el Perú en la Expo de Dubai en Octubre del 2020 y con esta misma orquesta una gira el 2021 en las ciudades de Salzburgo, Lucerna, Vienna, Gstaad, Madrid entre otras.

Para el 2021 también ya se está organizando una gran gira latinoamericana con la Orquesta de Sinfonía por el Perú, que ya se ha convertido en un motivo de orgullo nacional. Juan Diego Flórez es uno de los pocos peruanos poseedores de la Orden Del Sol del Perú, es un convencido que el Bicentenario es una gran oportunidad para el Perú de abrirse aun más al mundo, no solo con nuestra historia y cultura milenaria y con la increíble variedad culinaria, sino también con la música que es admirada por su riqueza y diversidad a través de Sinfonía por el Perú, que maravilla al mundo por el trabajo realizado en favor de la inclusión social a través de la música.

Sinfonía por el Perú ofrecerá este 22 de diciembre un gran concierto de Navidad con invitados especiales en el Auditorio Parque de la Exposición. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro.