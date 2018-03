Joven es atacado por una pitón mientras estaba sentado en el váter

Imagínese estar cómodamente el momento quizás más vulnerable del día, es decir, sentado tranquilamente en el váter de casa por la noche, cuando algo sale del inodoro, se agarra a su pierna e intenta atacarle.

Es exactamente eso lo que le ocurrió el pasado lunes en su casa, situada en la tranquila costa australiana, a un adolescente de 17 años. El muchacho fue atacado por una pitón que entró en el baño por el inodoro, informa el portal de noticias local ABC.

Por fortuna, el joven australiano logró deshacerse del reptil dándole una patada; salió corriendo del inodoro y lo encerró allí. La serpiente no llegó a morderle.

Después llegaría la madre para tratar de sacar a la pitón, nada menos que de 1,8 metros de longitud, de la casa. Pero el animal, acorralado, se comportó de manera agresiva. La familia tuvo que recurrir a un cazador de serpientes.

Al llegar al domicilio, el cazador, Luke Huntley, admitió encontrarse ante uno de los reptiles más agresivos que había visto en su vida.

Python Surprises Teen Sitting on Toilet, Wraps Around his Leg and Tries to Bite Him https://t.co/dMDb51YIds#auspolpic.twitter.com/Nq3AdA5eqb