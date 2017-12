Instagram: esta es la emotiva muestra de amor que se hizo viral

Viral. En Estados Unidos, un joven compartió en su cuenta de Twitter imágenes que muestran a su padre preparando su hogar para la “publicación perfecta” de su madre en Instagram.

Libby Burkhalter solo tiene 29 seguidores en Instagram, por lo que su esposo “arregló a regañadientes la sala” de la casa para que ella pueda recrear el efecto de un ángel de nieve con su cuerpo sobre la alfombra blanca.

El video, subido a Instagram, muestra a la señora moviendo los brazos y piernas repetitivamente, formando un ángel de nieve.

Su hijo Taylor ha mostrado en Twitter la meticulosa preparación para crear el clip de Instagram, que, según dijo, le enseñó una lección importante sobre el amor.

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE