Hijo de peruana, prodigio en Silicon Valley, abandona Facebook por Google

Michael Sayman a los 17 años fue reclutado por Facebook. En esa época el propio Mark Zuckerberg pidió reunirse personalmente, luego que el hijo de peruana y boliviano, obtuviera un desmedido éxito en App Store con aplicaciones ideadas para los más jóvenes. Casi cuatro años después, el joven prodigio anunció su partida a otro gigante: Google.

De su visita a Perú, se le recuerda su perfecto castellano y el mensaje optimista para aquellos jóvenes, como él, inquietos por crear aplicaciones. En Facebook obtuvo uno de los puestos más codiciados de Silicon Valley: Product Manager. Su labor ha sido acercar a dicha red social a los más jóvenes.

Según el diario El País, en Google mantendrá el rango de Product Manager, pero estará en el Asistente, el servicio de inteligencia artificial tras Google Home. “El Asistente de Google es un asistente personal virtual que usa inteligencia artificial para entablar conversaciones de dos maneras con los usuarios. Puedes hacerle preguntas, decirle que haga cosas y más. Es tu propio google personal, siempre listo para ayudar”.

Michael Sayman comenzó a programas a los 14 años. (Video: Canal N)

palabras de elogio para facebook

“Hace 3 años que Facebook me contrató como ingeniero a tiempo completo. Habiendo comenzado a los 17 años, puedo decir honestamente que prácticamente crecí en Facebook – y no podría haber tenido más suerte de estar rodeada de tanta gente inteligente que me ayudó a guía durante estos años de adolescencia. Mark Zuckerberg ha sido una inspiración increíble para mí a lo largo de los años, y ha sido un absoluto placer trabajar con él”, escribió en su cuenta Sayman.

ascendencia peruana

Como casi todas las historias de éxito, la de Sayman también tiene una cuota de humildad y sacrificio, además de talento. Sus padres, para sacar adelante a la familia, montaron un restaurante de comida peruana en Miami, lo que a la larga ha sido un ejemplo de tenacidad para el genio tecnológico.

Además, se destaca que Sayman haya comenzado a programar desde los 13 años, gracias a tutoriales que vio en YouTube. Como era de esperarse, sus padres no entendieron lo que estaba logrando hasta que llegó, para sorpresa de todos, su primer cheque con una paga de 5 mil dólares.