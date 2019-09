Feriados 2019 en Perú: conoce los días no laborables del año

FOTOS | PERÚ | Feriados 2019. Conoce en esta nota toda la relación de feriados oficiales y días no laborables compensables (para el sector público) que tendrán los trabajadores estatales y privados en el 2019. Aunque el calendario anual establece 14 días festivos oficiales, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sumó unos días no laborables para promover el turismo interno. Esta medida, no obstante, favorece principalmente a los trabajadores del Estado, aunque los empleados del ámbito privado también pueden acceder a ese beneficio siempre y cuando coordinen con sus empleadores para no afectar la productividad de su organización.

Todos estos días feriados incluyen los descansos por Semana Santa en abril y el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Asimismo, se cuentan los tradicionales por Fiestas Patrias, los días domingo 28 y lunes 29 de julio.

El primer feriado de 2019 fue el martes 1 de enero, en el que mucha gente aprovechó para descansar y recuperar energías luego de las celebraciones por Año Nuevo.

Luego vinieron los feriados de Semana Santa, el jueves 18 y viernes 19 de abril. Posteriormente, llegó el Día del Trabajo, el miércoles 1 de mayo. El siguiente feriado no laborable fue el sábado 29 de junio, por el Día de San Pedro y San Pablo.

Como ya lo mencionamos líneas arriba, las Fiestas Patrias se celebraron este año el domingo 28 y lunes 29 de julio. En tanto, el viernes 30 de agosto será el feriado por el Día de Santa Rosa de Lima.

Tras un mes de septiembre completamente laborable (no hay feriados), el 8 de octubre los trabajadores volverán a descansar por la conmemoración del Combate de Angamos. Veinticuatro días después, el viernes 1 de noviembre, se celebrará el Día de Todos los Santos.

Así, llegamos a diciembre, el último mes del año, en el que habrá dos feriados. El primero será el domingo 8, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y el segundo será el miércoles 25, día de Navidad.

días no laborables

El Gobierno publicó el viernes 4 de enero la relación de días no laborables para este año 2019 en el sector estatal. Así, se declararon días no laborables para los empleados públicos, a nivel nacional, el martes 30 de julio, jueves 29 de agosto y jueves 31 de octubre, los cuales serán considerados hábiles para fines tributarios.

El Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM aclara que las horas dejadas de trabajar durante los días no laborables, serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Lista de los Feriados 2019 en Perú

Toma nota en tu agenda o calendario de todos los Feriados 2019 en Perú. A continuación todos los días libres de enero a diciembre:

enero

Martes 1 de enero: Año Nuevo

febrero

No hay feriados

marzo

No hay feriados

abril

Jueves 18 de abril: Jueves Santo

Viernes 19 de abril: Viernes Santo

Domingo 21 de abril: Domingo de Resurrección

mayo

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador

junio

Lunes 24 de junio: Fiesta del Inti Raymi

Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

julio

Domingo 28 y Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias

Martes 30 de julio: no laborable para sector público

agosto

Jueves 29 de agosto: no laborable para sector público

Viernes 30 de agosto: Día de Santa Rosa de Lima

septiembre

No hay feriados

octubre

Martes 8 de octubre: Conmemoración del Combate de Angamos

Jueves 31 de octubre: no laborable para sector público

noviembre

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Miércoles 25 de noviembre: Navidad

Nota actualizada por última vez el miércoles 28 de agosto a las 11:24 a.m.