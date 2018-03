Pablo Escobar: afirman haber captado su fantasma en casa donde vivía

Una usuaria de Facebook llamada María del Mar compartió una foto de lo que dice que podría ser el fantasma del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. La publicación pronto obtuvo mucha repercusión en los medios.

En la foto, tomada desde la calle, se ve una figura parecida a la del narcotraficante en el balcón de la que fue su residencia en el edificio Mónaco de la ciudad de Medellín, en Colombia.

“Sé que no suelo publicar mucho, pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana”, escribió la usuaria en su publicación.

“No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio, pero la verdad es que no sé qué pensar en este momento”, relató.