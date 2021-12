Llevar una alimentación sana significa que debes incluir en tu dieta diaria productos que tengan nutrientes y vitaminas que te ayuden a estar saludable, ya que esa es la clave para cuidar tu organismo y también tu piel.

Teniendo en cuenta ello, la empresa de origen japonés Sanki Global llega al Perú con un producto (Belage con Orisod Enzyme V, un polvo para preparar una bebida saludable con sabor lima – limón) que tiene ingredientes de origen 100% natural cultivados bajo un estricto control de calidad, el cual ayudará en la transformación de vida de las personas.

“Desde hace 12 años comenzamos la empresa con el objetivo de desarrollarnos internacionalmente, hace 5 años decidimos que Sudamérica era una región importante para nuestra expansión internacional, comenzamos con Colombia, y el siguiente mercado que vimos importante era el Perú”, comenta Alejandro López-Tello Cuellar, Ceo y Presidente de Sanki Global.

Asimismo, el representante indica que la intención de la compañía es posicionarse a corto plazo con nuestro el producto, el cual ya ha sido lanzado. Muchas personas se van a sentir mejor, van a tener mejor calidad de vida, mayores niveles de energía, mayor oxigenación a nivel celular, mejor hidratación en la piel, y eso va a lograr una recomendación de boca en boca.

Sanki ya tiene oficinas instaladas en el Jockey Plaza, a través de las cuales pretende facturar 2 millones de soles en solo 4 meses. “También hemos decidido usar el modelo de venta directa multinivel para que las personas sepan de esta tecnología, que es consecuencia de 50 años de la longevidad japonesa. El que la gente lo pruebe, irá atrayendo a personas que también quieran distribuirlo”, dijo Alejandro López-Tello

“Con esto queremos que las personas vean a Sanki como una oportunidad de transformación en el estilo de vida, además de una nueva alternativa de negocio”, agregó el CEO de la compañía.

¿En qué consiste el producto?

Se llama Belage con Orisod Enzyme V y es un polvo para preparar una bebida sabor lima – limón. No es un multivitamínico más, no son omegas, no son antioxidantes, no son proteínas, son metabolitos que llegan a nivel celular, que logran respuestas genéticas y hacen que el cuerpo funcione mejor, se queme la grasa, se genere más energía, y se genere un balance hormonal, que no se logra de forma automática.