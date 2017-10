Dejó su trabajo y su hogar para viajar con su gato en furgoneta

Rich East decidió abandonar su hogar en Hobart, Tasmania, en mayo del año 2015. Vendió su casa, sus posesiones y dejó su trabajo, todo ello para viajar junto a su gata Willow en una furgoneta.

El febrero del 2017, tras viajar por más de 50 mil kilómetros en la furgoneta, ambos llegaron al sur de Australia, completando la visita de los seis estados y dos territorios de ese país.

“Hemos conseguido muchas cosas juntos y hemos visto lugares increíbles. No imagino hacer este viaje sin ella. Hemos navegado por la Gran Barrera de Coral, recorrido carreteras desde Queensland hasta el territorio Norte, acampado en montañas”, dijo Rich a Bored Panda.

De acuerdo al aventurero, a su gata le encanta ese estilo de vida, por lo que le puso un arnés con rastreador para saber dónde se encuentra y evitar que se pierda. Para Rich, quien postea imágenes de su viaje en Facebook e Instagram, Willow es “la mejor compañera de viajes”.

“Nos encanta compartir nuestras aventuras con el mundo. Me hace feliz recibir mensajes de personas que dicen que vieron nuestras fotos y les alegró el día, me motiva para seguir viajando y pasar nuestros días en bosques y playas. Aunque casi hemos llegado de vuelta al punto de partida, no parece que vayamos a parar. Esta es nuestra vida ahora y nos hace felices”, enfatizó.

Willow knows a couple of tricks, today she comes up to me and knows I have some treats so starts performing them very badly!! Oh well we have fun Una publicación compartida de Rich & Willow – travelling cat (@vancatmeow) el 12 de Oct de 2017

