Peruanos crean propuesta de diagnóstico de COVID-19 con energía solar

La pandemia del coronavirus ha demostrado las limitaciones del Perú, especialmente debido a su territorio y como este evita que a todos sus rincones lleguen los implementos ideales para enfrentar a la crisis sanitaria que actualmente afecta al mundo.

Por tal motivo, desde hace seis meses, Jean Poll Alva Araujo (egresado de Ingeniería Ambiental de la UNALM) junto a Ruddy Cabrejos Ramos (egresado de Física de la UNI) se encuentran trabajando en crear un Punto de Atención alimentado por un Sistema Fotovoltaico Off-Grid para realizar pruebas de diagnóstico molecular de COVID-19, pero utilizando el Método de Amplificación Isotérmica Mediada por Bucle (LAMP).

Esta es una alternativa que busca una detección rápida y efectiva de infecciones por SARS-CoV 2 en lugares remotos del país para de esa forma tener un mejor control de la enfermedad, la cual tiene un alto nivel infeccioso.

Y es que, en el Perú, las instalaciones de laboratorio para realizar pruebas moleculares de COVID-19 son limitadas en zonas rurales y periurbanas. En octubre del 2020 se presentó una solicitud de Patente en INDECOPI para de esa forma garantizar la funcionalidad de la propuesta y también pueda ser desarrollada en otras partes del mundo.

Diseño de una instalación en el Punto de Atención para el diagnóstico de COVID-19 utilizando un sistema fotovoltaico fuera de la red es el nombre del proyecto que luego de un riguroso proceso de revisión por pares se publicó como artículo científico en la prestigiosa revista internacional Environment, Development and Sustainability (indexada en las bases de datos de Scopus y Web Of Science) y en la U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine.

“La implementación de este sistema en zonas periurbanas y rurales de Perú permitirá realizar 200 pruebas moleculares por día, solo considerando 6 horas de trabajo. Este sistema también está diseñado para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas de importancia en Salud Pública en el país como Tuberculosis, Dengue, Leptospira, Malaria, etc. Dado que la literatura especializada no reporta ningún trabajo con un Punto de Atención para las pruebas de COVID-19 con LAMP, este diseño sería el primero en Perú, e incluso, dado que este sistema funciona con un sistema fotovoltaico Off-grid, puede ser asumido que sería el primero a nivel mundial con estas características”, destaca Jean Poll Alva.

Actualmente los investigadores están buscando financiamiento para poder llevar acabo la implementación de este sistema en el país. Si desea colaborar pude contactar: jepoalva@gmail.com / rcabrejosr@uni.pe .

Diseño del proyecto

El Punto de Atención, consiste en un sistema retráctil compuesto por dos módulos plegables con 3 áreas interiores bien distribuidas para garantizar un procesamiento adecuado de las muestras y un transporte e instalación eficiente.

El diseño tiene la característica de ser instalado en un lugar fijo (estacionario) y también se puede transportar a varios lugares estratégicos del territorio nacional (itinerante).