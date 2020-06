Coronavirus: ¿La tos con flema puede ser un síntoma de la COVID-19?

Algunos meses después de su propagación por el mundo, el nuevo coronavirus sigue generando interrogantes respecto a cómo se presenta en las personas.

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes son los dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas.

¿Y la tos con flema? Si bien no se encuentra entre los síntomas ya detectados por los especialistas, cabe recordar que cualquier causa que irrite los bronquios producirá la flema, tales como bacterias, microbacterias o los virus.

El doctor Elmer Huerta respondió a la interrogante de un televidente indicando que, si bien la tos con flema no es un síntoma usual de la afección por coronavirus, no lo descartaría. No obstante, aclaró que “un solo síntoma no determina una enfermedad”, sino el conjunto de ellos.

“Puede que sí, puede que no. Lo general es que (el enfermo de COVID-19 presente) la tos sea seca y muy fastidiosa. ¿Pero puede ser con flema? También, claro. El mensaje es que un solo síntoma no determina una enfermedad. El juicio clínico del doctor es buscar varios síntomas, examinar al enfermo e ir uniendo todo. Así se realiza el cuadro completo”, dijo el doctor Huerta en Sanamente, de América TV.

“Un solo síntoma no determina nada, ni siquiera la pérdida del olfato, porque esto último se puede deber a muchas otras razones también”, añadió el especialista.