Coronavirus: ¿Las moscas pueden trasladar el COVID-19?

Imagina la siguiente escena: una persona infectada de coronavirus escupe o estornuda en el suelo, una mosca se para sobre las secreciones y luego se posa en alguna superficie de tu casa. Al tener contacto con esta área, ¿será suficiente para contraer la enfermedad?

¿Realmente las moscas pueden trasladar el virus? Se trata de una interrogante que surge en medio de la pandemia del COVID-19 y que el reconocido doctor Elmer Huerta se encargó de contestar.

“Debemos volver al concepto de carga viral. La cantidad de partículas virales infecciosas que traslade una mosca en sus patas, ¿será suficiente para infectarte? Teóricamente sí, esto no se ha estudiado”, manifestó el especialista en Sanamente, de América Noticias.

“Muchas de estas enfermedades, por ejemplo la hepatitis A, no se puede transmitir por las moscas. Se necesita una carga viral muy grande que te la tengas que comer para que te cause la enfermedad (…) Son ciertas enfermedades, no todas, las que requieren poca carga bacteriana para que sean transmitidas por las moscas”, añadió.

El doctor Elmer Huerta reiteró que hata el momento ningún estudio indica que las moscas transmiten el coronavirus, sin embargo recomendó seguir las medidas de protección ya conocidas para evitar un posible contagio. “Moraleja: evitar que las moscas estén alrededor de la casa, mucha limpieza, lavado de manos constante y así evitaremos cualquier transmisión”, añadió.