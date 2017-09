¿Cómo influye el triunfo de la Selección en el ánimo de los peruanos?

El triunfo de la Selección Peruana sobre Ecuador hizo vibrar ayer a los peruanos e hizo despertar la ilusión, después de 36 años, de una posible clasificatoria al Mundial de Rusia 2018. La alegría aún se mantiene, pero cómo puede influir este resultado en el ánimo y la vida diaria de los peruanos?

El decano del Colegio de Psicólogos de Lima, Elmer Salas, aseguró a la Agencia Andina que los resultados de la Selección Peruana ante Ecuador y Bolivia influyen significativamente en el ánimo colectivo de la gente y también impacta en la idea de que somos capaces de lograr muchas cosas en la vida.

“Estos resultados generan alegría y bienestar en el colectivo, eleva su ánimo, su participación, hay mayor disposición para tolerarnos, mejora la capacidad para interactuar con los demás, pero también impactará significativamente en la idea de que somos capaces de lograr muchas cosas”, explicó.

Salas Asencios dijo que el triunfo de la Selección Peruana permitirá enfrentar la idea general de que “todo está perdido”, “todo es fracaso” o que “todo es negativo”, como a veces pudiera pensarse sobre el fútbol peruano cuando el resultado va en contra.

Si bien el triunfo de la Selección Peruana no es una solución terapéutica, sí podría repercutir positivamente incluso en el ánimo de personas deprimidas o que están pasando momentos de desesperanza, añadió.

Tranquilidad

No obstante, el decano de los psicólogos advirtió que no debemos ser triunfalistas sino “mantener la tranquilidad y la mesura” porque se vienen otros encuentros deportivos con Argentina y Colombia y no sabemos cuáles serán los resultados.

“La mejor forma de disfrutar esta alegría es manteniendo la tranquilidad porque después pueden venir momentos de frustración, sobre todo cuando proyectamos que esto (el triunfo de ayer) es un éxito total y no vemos los riesgos”, subrayó.

Aprendizaje para la vida

Para Salas, los triunfos y derrotas en el fútbol son un aprendizaje para la vida. “Nosotros debemos entender que cuando logramos un éxito debemos luchar por mantenerlo, y si no hacemos eso, pueden venir momentos desagradables y hay que estar preparados”.

“Estos jovencitos han demostrado que con mucha compromiso, orden y planificación pueden lograr cosas, pero siempre esos logros están acompañados de la probabilidad de que no todo salga como estuvo planeado. El triunfo va acompañado de algunas derrotas”.

Finalmente, pidió a los peruanos evitar las críticas y los comentarios negativos cuando hayan derrotas. “Todas las personas tenemos obstáculos en el futuro y mientras no hayamos pasado esos obstáculos, siempre tenemos la probabilidad de no llegar a la meta, y tenemos que prepararnos para eso”.

