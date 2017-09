CNN de USA presentará 4 extraordinarias historias sobre el Perú

Great Big Story (GBS), la reconocida plataforma web de contenidos de CNN de Estados Unidos (USA), ha desarrollado y producido cuatro grandes historias de Perú y la primera de ellas muestra el trabajo que conlleva la construcción del puente Q’eswachaka de origen Inca.

La plataforma de CNN, Great Big Story (GBS), presentará también contenidos sobre la gran diversidad de nuestras papas, la riqueza de nuestra fauna y la calidad del pisco peruano.

Así lo informó Promperú, que precisó que estos trabajos se realizaron en coproducción entre Marca Perú en alianza con Great Big Story,con el objetivo fortalecer la imagen del Perú en USA y el mundo.

“Esta coproducción editorial nos permitirá mostrar aquello que hace al Perú un destino único en el mundo a una gran audiencia, que es, además, muy afín a las experiencias y productos que distinguen a la oferta de nuestro país”, afirmó Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País de Promperú.

Each year, 100s gather in the Quehue district of Peru to build a 124-ft-long bridge, woven only by hand. @Peru takes us there. #VisitPeru pic.twitter.com/DwBFk9quwH