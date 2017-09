CNN presenta segunda historia dedicada exclusivamente al Perú

Great Big Story (GBS), la reconocida plataforma web de contenidos de CNN de Estados Unidos (USA), ha emitido un segundo video dedicado al Perú, en esta ocasión sobre la gran diversidad de nuestras papas.

Este nuevo video, que tiene como actor principal al agricultor cusqueño Julio Hancco Mamani, es el segundo de cuatros grandes historias del Perú que le dedica CNN a nuestro país.

Como se recuerda, el anterior video se centró en la construcción del puente Q’eswachaka de origen Inca. Los videos que restan, que se emitirán los martes de setiembre, serán sobre la riqueza de nuestra fauna y la calidad del pisco peruano.

“Esta coproducción editorial nos permitirá mostrar aquello que hace al Perú un destino único en el mundo a una gran audiencia, que es, además, muy afín a las experiencias y productos que distinguen a la oferta de nuestro país”, afirmó Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País de Promperú.

Many take the humble potato for granted. But not Julio Mamani—he’s cultivated 400+ varieties of the crop. @Peru introduces us. #VisitPeru pic.twitter.com/vFi8d4OyyG