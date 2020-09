Blue Jeans: "El lector peruano ha sido cariñoso conmigo desde el primer momento" (entrevista)

Este 2020, debido al coronavirus, la Feria del Libro de Lima (del 21 de agosto al 6 de septiembre) se está realizado de forma virtual. Por ello, las actividades usuales como conversatorios y lanzamientos de libros se llevan a cabo a través de las redes sociales de la FIL Lima.

En el marco del evento, Perú.com entrevistó al escritor español Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández González, quien se encontrará con los lectores peruanos en uno de los eventos virtuales.

¿Cuéntanos sobre la promesa de Julia, libro que presentarás en la FIL Lima?

“Es la tercera de la trilogía de La Chica Invisible y es la última novela de una serie de libros de misterio/thriller juvenil, y estoy muy contento del resultado obtenido en España y Latinoamérica. A pesar de los imprevistos no me puedo quejar.”

¿Crees que la trilogía de la Chica Invisible es una forma de acercarte a un público más adulto?

“La intención no era eso, la idea era seguir creciendo y creando, y el cuerpo me pedía un cambio (sus anteriores libros tenían mucho romance). Al principio tenía miedo por la reacción del lector y también porque no sabía si iba ser capaz de crear este tipo de novela. Bueno, al final todo eso ha salido bien y aunque en esta trilogía donde el misterio y la investigación policial es la trama principal, pero no me he alejado de lo que solía hacer y sigo tocando los temas que pueden interesar a los jóvenes y tiene el estilo Blue Jeans de siempre .”

Verás nuevamente (forma virtual) a tus seguidores peruanos en la FIL Lima, ¿cómo ha sido la reacción de ellos en encuentros anteriores?

“Para empezar, me parece muy bien que la FIL Lima se haya reinventado y que esté realizando este tipo de eventos (encuentros virtuales) con autores de todo el mundo. Yo nunca he estado en la FIL Lima porque siempre coincidía con otros eventos en España, pero he estado en Perú varias veces y cada vez que voy es una locura porque me han recibido en el aeropuerto y es el único país donde no termino de firmar a todos por la cantidad de gente que va y debemos entregar tickets con número y se agotan, y es imposible seguir firmando a todos por temas de seguridad, porque la librería o la feria va a cerrar. El lector peruano ha sido cariñoso conmigo desde el primer momento y yo tengo un gran respeto y admiración a todos los lectores peruanos, y siempre he dicho que el país es como una especie de segunda casa.”

“Ojalá las cosas mejoren y pueda volver a Lima.”

¿Cómo afectó la pandemia a tu trabajo?

“Desde que salió el libro, tenía mas de 30 evento planeados aquí en España y una gira por Latinoamérica, pero se ha cancelado todo. Al principio se habían pospuesto, pero ahora sí se ha cancelado porque parece que el otoño (en España) estará complicado y será un tiempo complicado para el gremio.”

¿La trilogía de la chica invisible tendrá una serie?, ¿qué puedes contarnos sobre ello?

“Hemos vendido los derechos audiovisuales a la productora Morena Films, la cual hace poco sacó Campeones que ha sido una película muy importante en España y que también tiene otras series muy buenas, entonces ellos están trabajando en cómo va a ser todo y principalmente en encontrar una plataforma (tal vez un Netflix o HBO). Entonces, estamos en ese punto y esperemos que en septiembre aparezcan más novedades para ver cómo va el tema y ojalá salga adelante el proyecto porque creo que puede salir algo muy bueno para los libros y lectores que cuando se enteraron de la noticia se entusiasmaron.”

¿Fue una sorpresa para ti cuándo te invitaron a publicar Canciones para Paula (primer libro y que se hizo conocido gracias a un blog)?

“Realmente era un fotolog (red social de fotografía), así empezó Canciones para Paula y tuvo mucha repercusión en su tiempo, y para mi más que una sorpresa fue una alegría que una editorial importante decidiera publicarme en papel porque me ha cambiado la vida y gracias a esos primeros lectores estoy aquí. Ya ha pasado entre 10 y 11 años desde que abrí aquel fotolog, pero al mismo tiempo hemos ido dando el paso adecuado y trabajando mucho para consolidar todo lo que hemos hecho.”

¿De qué tratarán tus siguientes publicaciones y cómo te inspiras para escribir?

“Actualmente tengo una historia en mente, pero ahora me cuesta escribir un poco porque no salgo de casa para nada. Yo suelo escribir en una cafetería que está a una hora de mi casa, pero la han cerrado. Entonces, estoy en un punto complicado que no sé dónde me voy a sentar a escribir, pero imagino que será aquí en mi casa y tendré que buscar un sitio para poner el ordenador y tal. Me he dado de plazo hasta el 1 de septiembre para empezar y desde ese día se acabaron las excusas.”

La promesa de Julia

Es el libro que cierra la trilogía La Chica Invisible y en esta tercera entrega Julia ha empezado a estudiar Criminología en la universidad, cuando uno de sus profesores percibe que la inteligencia de la joven destaca y decide plantearle un desafío: analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. Todo indica que el hombre se quitó la vida, pero la opinión del profesor y las investigaciones generan muchas dudas en Julia ¿Realmente fue un suicidio?