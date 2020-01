Aniversario de Lima: conoce las actividades que se realizarán en el día central

Este 18 de enero, Lima festejará 485 años de fundación, por lo que la municipalidad del distrito ha preparado una celebración especial para esa fecha que incluye la presentación de grupos musicales, actividades teatrales y más en la Plaza Mayor.

Empezará el 17 de enero a las 2:00 p.m. y finalizará el 18 a las 3:00 a.m. El ingreso es libre y entre los elegidos para ser parte del espectáculo tenemos a la Escuela de Canto Municipal, el Ballet Folklórico de Lima, Los circonautas, Renata Flores, Semilla Crew y Shorys Crew, Dj Shushupe, Los Outsaiders, Novalima, Cecilia Bracamonte, Los Caribeños de Guadalupe, Son Tentación, etc.

Asimismo, los presentes observarán en la fachada del Palacio Municipal una proyección que mostrará una interesante historia sobre Lima que a adultos y niños les fascinará.

Para alegría de las personas, en el día central se llevará a cabo un pasacalle en el Barrio Chino y alrededores (jirón Ucayali cdra.7, Cercado de Lima. 9:00 a.m. a 8:00 p.m. También, las personas podrán disfrutar de ‘Palacio abre sus puertas’, acudir a Pasaje Nicolás de Ribera 145. 10:00 a.m., 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m. Ambas son sin costo.

Además, se harán las siguientes actividades gratuitas:

Exposición: José Coronado. 50 años de trayectoria artística

Galería Municipal de Arte Pancho Fierro (Pasaje Santa Rosa 114, Cercado de Lima). 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Recorrido turístico: “Lima, 485 años de fundación española”

El punto de encuentro será en Pasaje Nicolás de Ribera 145. 10:00 a.m.

Festival de Lima

Expoventa de pisco, gastronomía criolla, postres tradicionales, actividades artísticas, talleres de maridaje y cata de pisco. Lugar: Alameda Chabuca Granda, jirón Camaná cdra. 1, Cercado de Lima. 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Cita con un libro

Encuentro entre autores, lectores y no lectores para conversar sobre relatos e historias de nuestra capital. Alameda 28 de Julio, Cercado de Lima. 6:00 p.m.