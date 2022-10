El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) remarcó que, en el Perú, cerca de 108 mil 918 niñas, niños y adolescentes venezolanos se encuentran registrados en el sistema educativo peruano. De este grupo, 60 mil, es decir, el 55% de la niñez y adolescencia migrante en edad escolar, presenta dificultades para obtener su certificación debido a la falta de documentación.

Por ello, Unicef junto a Cedro y Veneactiva Perú desarrollan la campaña “Con mis documentos en regla”, que ha logrado, hasta el momento, que más de 2,300 estudiantes de colegios estatales inicien su proceso de regularización migratoria y puedan así gozar de su pleno derecho a la educación.

“El 92% de niños, niñas y adolescentes venezolanos estudia en escuelas públicas, y han tenido diversas dificultades para ingresar al sistema o culminar con su etapa escolar por no haber regularizado su situación migratoria. Por ello, venimos impulsado la campaña ‘Con mis documentos en regla’ para facilitar y promover mecanismos de regularización más integrales y accesibles, que permita a la niñez y adolescencia migrante acceder a servicios básicos y a la protección de derechos, y alcanzar así su desarrollo integral”, señaló Yoko Wada, especialista de protección de Unicef Perú.

Las cifras en el país reportan que el 54% de escolares venezolanos se encuentra en el nivel primaria y el 25% en secundaria. Según el Ministerio de Educación (Minedu), el 70% de los estudiantes migrantes y/o refugiados se ubica en Lima. Debido a que muchos padres, madres o cuidadores no llegaron al país con la documentación necesaria, sus hijos e hijas tienen problemas al momento de culminar el año escolar. Si bien llevaron clases durante todo el periodo, ante la falta de documentos, el sistema no los puede registrar y no reciben sus certificados de estudio.

Por ello, a través de la iniciativa impulsada por Unicef, Cedro y Veneactiva, se ha logrado a través de jornadas de regularización migratoria que venezolanos en edad escolar inicien su proceso de regularización para obtener la calidad migratoria de formación residente, un estatus que otorga la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Además, contribuyó a que 1,790 estudiantes junto a sus familias puedan iniciar el trámite para obtener el carné de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un documento válido y vigente en el país, que constituye el primer paso del reconocimiento al derecho a la identidad de ciudadanas y ciudadanos extranjeros.

“La atención a madres, padres y cuidadores venezolanos a través de nuestro call center es personalizada porque todos viven una situación diferente. Tienen consultas sobre cómo inscribir a sus hijas e hijos a una escuela, qué pueden hacer para acreditar el grado de estudio o la culminación de la secundaria de sus hijos y les interesa saber cómo lograr regularizar su situación y tener la calidad migratoria formación residente”, afirmó Nancy Arellano, directora de proyectos de migración de Cedro.

Las familias venezolanas junto a sus hijas e hijos en edad escolar pueden tener información a través de la línea de ayuda gratuita 0800 80 212 de Veneactiva, que brinda asistencia y orientación de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. La atención está a cargo de profesionales que brindan información detallada para obtener la calidad migratoria de formación residente, y lograr que las familias migrantes puedan gozar del acceso a sus derechos fundamentales.

