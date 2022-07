La Municipalidad de Lima (MML) informi que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima es el encargado de realizar la cobranza de las multas impuestas por la Policía Nacional del Perú (PNP) por faltas al Reglamento Nacional de Tránsito en la jurisdicción de Lima Metropolitana.

El SAT de Lima también tiene la función de resolver los descargos, recursos impugnativos (apelación) y solicitudes no contenciosas (prescripción, devoluciones y compensaciones).

Las sanciones se imponen según el valor de la UIT (unidad impositiva tributaria), que en el 2022 equivale a S/4,600.

Las infracciones muy graves (MG), como manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir o que esté retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otras, se penalizan con el 100%, 50%, 24%, 18% o 12% de la UIT.

Las infracciones graves (G), como no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer señales ni tomar precauciones cuando se hacen giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, se sancionan con el 8% de la UIT.

Las infracciones leves (L), como dejar las puertas abiertas del vehículo y obstaculizar el tránsito, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, entre otros, tienen una multa equivalente al 4% de la UIT.

La Municipalidad de Lima precisó que si se comete la misma infracción en un lapso de 12 meses, se deberá cancelar el doble de la multa establecida. Se puede ver la tabla de infracciones detallada en https://bit.ly/3Ojr3TN.

Descuentos en papeletas

Los ciudadanos pueden acceder a un descuento de hasta el 83% en el pago de sus papeletas, conforme la tabla de infracciones, si las cancelan dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la imposición de la papeleta física; en el caso de las electrónicas, es a partir del día siguiente de recibida la notificación. Más información en https://bit.ly/3HWX1mB.

Canales de pago de papeletas

Los pagos de multas y papeletas se pueden realizar en cualquier agencia del SAT de Lima (https://bit.ly/3oQ5cbl). Asimismo, de manera fácil y rápida, en www.sat.gob.pe, a través del BCP, BBVA Continental, Banbif, Scotiabank, Interbank (solo en agentes y banca por Internet), Western Union y la Caja Metropolitana. Pueden ubicar los agentes y agencias en https://bit.ly/3eVHgxP.

