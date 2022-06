El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el sábado 18 y el domingo 19 de junio se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa, tal como ha venido ocurriendo en los últimos días.

En un comunicado, la entidad indicó que también se espera niebla/neblina en la noche y primeras horas de la mañana, incremento de los vientos y brillo solar hacia el mediodía. Por otro lado, no se descarta la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad en distritos cercanos al litoral.

Senamhi señaló que el sábado 18 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 18° C y 19° C en Tumbes, entre 14° C y 16° C en Piura, entre 11° C y 15° C en La Libertad, entre 10° C y 14° C en Lambayeque, Áncash y Lima, y entre 7° C y 11° C en Ica y Arequipa.

“Noches extremadamente frías”

Senamhi informó que Lima Metropolitana continúa registrando bajas temperaturas nocturnas (madrugada) que son consideradas como “noches extremadamente frías”.

“Estaciones volvieron a registrar noches extremadamente frías, alcanzaron temperaturas mínimas durante la madrugada por debajo de los 10.3 °C (Lima Este), 12.8 °C (Lima Centro) y 12.1 °C (Villa María del Triunfo)”, informó Senamhi.

Las zonas donde se registran menores temperaturas comprenden a los distritos de Carabayllo, SJL, Ate, La Molina y Santa Anita.

