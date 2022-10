Pamela Cabanillas Sánchez, sindicada cabecilla de la banda “Los QR de la estafa”, aseguró que no devolverá el dinero a las más de 7 mil personas que fueron estafadas con la compra de entradas falsificadas para el concierto de Daddy Yankee, pues aseguró que “ya me lo ha gastado”.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado”, expresó la joven al programa Panorama.

“No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, agregó.

Cabanillas Sánchez indicó que gastó el dinero en comprarse ropa y zapatillas caras, así como en salidas a restaurantes exclusivos para cenar y beber. Contó que retiraba el dinero de sus cuentas bancarias apenas sus víctimas le depositaban.

“Soy una persona que le gusta mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, afirmó.

“(Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, agregó.

Pamela Cabanillas indicó que solo logró amasar entre 100 mil y 150 mil soles con la venta de entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G y Coldplay. Detalló que ofrecía las entradas falsificadas a través de los grupos de redes sociales.

