La ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo aún no concluye, pero ya viene generando discrepancias entre la Municipalidad de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La obra se terminará de construir el 10 de diciembre, según el alcalde de Lima, Miguel Romero, pero no se sabe la fecha cuándo los pasajeros podrán usar el nuevo tramo.

El programa dominical “Cuarto Poder” reveló que la ATU ha detectado deficiencias en la construcción del tramo norte del Metropolitano, por lo que no aceptará la entrega de la obra hasta que la MML subsane dichas observaciones.

Funcionarios de la ATU indicaron que hay fallas en el cableado de las estaciones, así como estructuras débiles que separan la vía del Metropolitano de las pistas auxiliares y sardineles que dificultan que los buses se orillen de manera correcta en las estaciones.

Incluso, la entidad hizo pruebas con los buses y se evidenció que, con el actual diseño de construcción, los buses no pueden aparcarse de manera óptima a las estaciones, ya que deja un espacio abierto, lo que puede causar caída de los pasajeros.

El plan sobre la ampliación del Metropolitano establece que se implemente una marcha blanca con buses, pero la ATU advirtió que no realizará mientras que no se hagan las correcciones al diseño. Es decir, no hay fecha exacta de cuándo se pondrá en funcionamiento con buses el nuevo tramo.

“Nosotros no podemos recibir ninguna obra que no esté concluida y funcionando. Ni la ciudad ni el país merecen obras que se conviertan en elefantes blancos, eso jamás debería volver a pasar”, expresó Killa Miranda, jefa de asesores de la ATU.

“En ese momento, cuando las observaciones estén levantadas, habrá una marcha blanca, ATU verá que eso está funcionando y recibiremos la obra como corresponde”, agregó.

Otro punto que tendrán que resolver ambas entidades es sobre la cantidad de buses troncales que deberán incrementarse ante el nuevo tramo del Metropolitano. Según la ATU, la Municipalidad de Lima debe entregar un estudio sobre el número de personas que usan los buses alimentadores y que pasarán, una vez habilitado el servicio, a emplear las unidades troncales.

“Sobre cuántos buses troncales principales necesitamos va a ser producto de que esté concluido el estudio del sistema operacional, tenemos entendido, de la información que nos proporciona la Municipalidad de Lima, que este concurso se dará en diciembre y que, en el mejor escenario, tendremos la información de este estudio operacional, de cómo funciona el sistema ampliado, en julio del próximo año”, expresó Killa Miranda.

