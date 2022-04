El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP) rechazó de manera enérgica las burlas que hicieron los comediantes José Luna y Ricardo Mendoza, en el stand up comedy denominado Hablando Huevadas, sobre las personas con síndrome de Down que integraron la selección peruana de futsal que recientemente participó en un torneo internacional disputado en Lima.

A través de una publicación en Twitter, el MIMP advirtió que reírse de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down da paso hacia la discriminación, lo que constituye un delito.

“¿El humor debe ser burla? No hay gracia en exacerbar prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad. Cada vez que nos reímos de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down, estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”, indicó el sector en un comunicado.

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió a los ciudadanos a exigir respeto para las personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad en caso sean víctimas de discriminación.

“La próxima vez que te encuentres frente a un acto de discriminación, aunque el tono sea “humorístico”, no te rías. Pide respeto para todas y todos los seres humanos, sobre todo si la burla o el comentario es contra personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad”, señaló.

“Exige que las y los comunicadores cambien y aprendan que está mal burlarse de alguien por su origen, edad, discapacidad, condición de salud o cualquier motivo que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos”, agregó.

Otras reacciones

Por su parte, la Defensoría del Pueblo mostró su rechazo a las expresiones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y consideró que la libertad de expresión no incluye la falta de respeto a las personas con discapacidad.

“Rechazamos expresiones denigrantes sobre la condición de discapacidad de jugadores de selección nacional de futsal Down en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de personas con discapacidad no está dentro de la libertad de expresión”, expresó la entidad.

En la misma línea, el Colectivo Down Perú (CDP) indicó que la discriminación, la intolerancia y el prejuicio “configuran prácticas inaceptables que deben ser denunciadas, investigadas y combatidas por el bien de la sociedad en su conjunto”.

“Colectivo Down Perú, representante de personas con síndrome de Down en nuestro país, levanta su voz de protesta ante los sucesos y solicita a los organismos competentes se tomen las medidas correspondientes ante cualquier tipo de discriminación. No podemos permitir la agresión y/o burla ante el esfuerzo y sacrificio de las familias comprometidas en la mejora continua de sus familiares con síndrome de Down, echando por la borda todo lo alcanzado hasta el momento”, enfatizó.

