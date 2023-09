En la larga lucha contra al tabaquismo, una reciente investigación realizada entre la población de 11 ciudades de Estados Unidos, donde durante 4 años participaron tanto fumadores que querían y no querían dejar de fumar, por un equipo de especialistas del Centro de Cáncer “Hollings” de la Universidad Médica del Sur de California demostró que el uso de cigarrillos electrónicos, también llamados vapeadores, permite reducir y eliminar el hábito de fumar cigarrillos convencionales.

Las conclusiones de mencionada investigación, que es la más grande realizada sobre el tema en Estados Unidos, mostraron que el uso de cigarrillos electrónicos llevó a las personas a dejar de fumar y a reducir el número de cigarrillos diarios, e incluso de las personas que habían ingresado en la prueba diciendo que no tenían intención de dejar de fumar, según los resultados que se publicaron en la revista médica “eClinical Medicine” de este mes.

Por ello, el estudio recomendó que el uso de estos dispositivos electrónicos debería considerarse como método alternativo para los adultos que fuman y no han podido dejar de hacerlo con otros métodos existentes en el mercado como (chicles, pastillas o parches sustitutivos de la nicotina).

El presidente de la Asociación de Vapeadores del Perú (ASOVAPE), Jorge Palma, destacó los resultados del reciente y adujo que esta es una nueva demostración que los vapeadores son mecanismos que ayudan a dejar de fumar. En ese sentido, recordó que el Instituto de Salud Pública de Inglaterra determinó que los vapeadores son 95% menos nocivos que el cigarro tradicional y que son una opción para reemplazar el consumo de tabaco entre los fumadores mayores de 18 años.

“El tabaquismo es una enfermedad que cobra vidas en todo el mundo, los vapeadores o también llamados cigarrillos electrónicos pueden ayudar a reducirlo, como se ha probado en países como Inglaterra, Suecia y Nueva Zelanda. Estos productos no deben ser consumidos por no fumadores, ni mucho menos menores de edad, pero ello no quita que son una alternativa para los fumadores en la búsqueda de dejar los cigarrillos convencionales.”, afirmó.

Los investigadores comprobaron también que si bien los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas, estas son menos nocivas que los cigarrillos tradicionales, que causan una docena de tipos de cáncer, así como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Asimismo, señalaron que otros países han adoptado un enfoque mucho distinto al de Estados Unidos, respecto al uso de los cigarrillos electrónicos. Por ejemplo, en abril pasado, el Reino Unido anunció un programa de “intercambio para dejar de fumar” que distribuirá kits de iniciación al vapeo a un millón de fumadores.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.