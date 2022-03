Desde el 8 hasta el 13 de marzo se realizarán diversas actividades en los Centros de Encuentro Vecinal y parque Bicentenario de San Isidro por el Día Internacional de la Mujer.

En un comunicado, la Municipalidad de San Isidro indicó que el objetivo de la iniciativa es resaltar la lucha de las mujeres por la igualdad, así como reconocer su potencial con ferias, charlas, entre otros eventos.

El martes 8 de marzo se realizarán dos actividades en simultáneo: “Bailemos juntas” y “San Isidro canta” en el Centro de Encuentro Vecinal Corpac y el Centro de Encuentro Vecinal Halcones, respectivamente, desde las 4:00 p.m. Estas actividades contarán con una agrupación musical en vivo y un amplio repertorio con grandes éxitos de la nueva ola.

Con el fin de fomentar el desarrollo personal para el liderazgo en la mujer se desarrollará, el miércoles 9 de marzo, la charla “Historias de éxito de la mujer emprendedora peruana” de manera presencial en el Centro de Encuentro Vecinal Corpac y de manera virtual a través de la plataforma zoom a partir de las 4 p.m.

El jueves 10 de marzo personal médico de la comuna brindará consultas gratuitas. También se ofrecerán atenciones en las especialidades de fisioterapia, nutrición y podología en los siguientes horarios y sedes: Centros de Encuentro Vecinal Polar (de 08:00 a.m. a 10:00 a.m.); CEV –Corpac (de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.) y CEV-Los Halcones (de 02:30 p.m. a 05:00 p.m.)

Las vecinas de la residencial Santa Cruz podrán disfrutar de bailes y música en vivo el sábado 12 de marzo desde las 04:00 p.m. Finalmente, el domingo 13 de marzo se realizará en el parque Bicentenario la Feria de Mujeres Emprendedoras, que contará con 20 stands de emprendimientos de vecinas sanisidrinas.

VIDEO RECOMENDADO

Antonio Castillo indicó que 7 de cada 10 peruanos sufre de exceso de peso (sobrepeso y obesidad), situación preocupante porque ahora también está afectando a los niños.