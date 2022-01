Firme en su postura al respecto. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que la empresa Repsol, que opera la refinería La Pampilla, no tenía, al parecer, un plan de contingencia ante el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, el último sábado.

En conferencia de prensa, la jefa del gabinete ministerial detalló que la falta de un plan de contingencia por parte de Repsol se evidencia en que no han tenido capacidad de reacción tras el derrame y que recién van a contratar a una empresa para realizar la remediación.

“También nos comentaban de la OEFA de que se ha verificado de que, al parecer, la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo no ha tenido capacidad de reacción, por lo mismo recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza, la remediación, y, claro, no habían medidas concretas que en ese momento se puedan asumir, y han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo debido a estos temas de la falta de un plan de contingencia”, expresó Mirtha Vásquez.

Mirtha Vásquez, titular de la @pcmperu: "Desde la OEFA se ha verificado que al parecer la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo recién están hablando de contratar una empresa para la remediación". ►https://t.co/LnYiFNEwLY pic.twitter.com/SeuiglHq7K — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 19, 2022

La primera ministra también cuestionó la intención de la empresa de minimizar, en un primer momento, la magnitud del derrame de petróleo, así como de no informar de lo ocurrido a las autoridades.

“El Gobierno, por intermedio del Ministerio del Ambiente, ha estado en diálogo con la empresa Repsol, pidiéndole explicaciones justamente porque en principio lanzaron una alerta que, efectivamente, minimizaba el hecho hablaba de un derrame de petróleo bastante pequeño, entonces se ha verificado que no lanzaron tampoco las alertas públicas correspondientes como para que la población y las diferentes autoridades pudieran tomar acciones también frente a lo que se venía”, enfatizó.

“Hay una primera observación que ha hecho el Ministerio del Ambiente, por intermedio de la OEFA, por la información inexacta que emitieron desde un inicio, hay también una observación debido a que no se estableció cuál era la magnitud de este derrame”, agregó.





