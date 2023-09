En América Latina, casi nueve de cada diez internautas acceden a las redes sociales, lo cual evidencia la presencia que estas plataformas tienen en la rutina diaria de los usuarios.

Según datos de Comscore, los peruanos, por ejemplo, dedican más de 202,7 minutos al mes a sus redes sociales, tal como evidenció el estudio “Estado de Social Media”, publicado este año por dicha consultora.

Ante la avalancha de contenido de diversas marcas que compite por la atención en las pantallas de los usuarios, Ada Kanashiro, directora de Educación Continua y Posgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), considera que la base para generar contenido atractivo y relevante está en la estrategia que se haya trazado, así como en los planes construidos según los objetivos por cada red social.

“Conocer para quién se crea contenido es fundamental. También es importante planificar un calendario de publicaciones según los hábitos de la audiencia e identificar qué es lo que se quiere conseguir con el contenido: inspirar, promocionar, entretener o educar a los usuarios. Todo esto sin perder de vista cómo plasmarlo de la mejor manera, a través de un video, una imagen o un texto; hay que saber contar historias que cautiven”, detalló.

Con esos principios, la académica de UCAL explicó que los interesados pueden complementar sus conocimientos con el diploma online de Community Manager, que iniciará este 19 de septiembre y dura seis meses, durante los cuales se profundizará sobre el marketing SEO y SEM, el plan de marketing digital, estrategias y métricas. Ante lo importante del uso de las redes sociales para las marcas, Kanashiro también brindó cinco recomendaciones a tomar en cuenta para generar contenido que logre atraer la atención de la audiencia:

Revisa cuáles son las palabras clave para tu público

Para ayudar a generar nuevas ideas de contenido se puede emplear herramientas de investigación de palabras clave o herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a optimizar contenidos si proporcionas información relevante de lo que buscas. No obstante, no olvides revisar los resultados y si bien la tecnología te dará una mano, será una de la que no deberás depender únicamente.

Pregunta a tu público qué contenido prefiere

No tengas miedo a interactuar con tu público y conocer, de manera directa, qué contenido le gustaría recibir o qué formatos les gusta más. El contacto se puede hacer mediante encuestas, según cada red social o los canales que actualmente poseen varias redes sociales como parte de la generación de comunidad.

Mantente actualizado sobre lo que sucede en tu entorno

Prestar atención a la coyuntura y estar al tanto de lo que sucede en el sector en el que se desenvuelve una marca también permitirá obtener ideas para generar contenido más específico y actual.

Prueba la técnica de rascacielos

La técnica de rascacielos (skyscraper en inglés) se enfoca en elevar una marca y hacerla destacar en el panorama digital a través de contenido de calidad. Se aplica ingeniería inversa al sistema de SEO mediante la búsqueda de temas que ya se encuentran en una posición alta y que se tratan con frecuencia. Luego, publica su propio contenido sobre estos temas y le da su propio toque.

Evalúa tu contenido

Crear ideas para contenido en redes sociales es un proceso continuo, por lo que también es importante revisar de forma periódica qué ha funcionado y qué no, como parte de la mejora en la comunicación de la marca, así como para la generación de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva Ley de Teletrabajo. Uno de los cambios más importantes es si la empresa asume o no el costo de los servicios como luz e internet. Conoce todos los detalles en este video.