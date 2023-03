La Municipalidad del Callao enfatizó que el jueves 2 de marzo vence el plazo para obtener descuentos de hasta el 80% en el pago y reducción de multas de tránsito en el Callao.

Esta amnistía 2023, aprobada por la Municipalidad Provincial del Callao, busca beneficiar a la población frente a la crisis económica que afecta al país y reducir, con una serie de descuentos, las deudas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y al Reglamento del Servicio de Transporte.

Por eso, la comuna chalaca exhortó a los conductores infractores morosos a acogerse a los beneficios que otorga esta nueva amnistía, que se inició el 3 de febrero pasado y regirá solo hasta el 2 de marzo del 2023.

En la campaña de beneficios hay un descuento de hasta el 80% del monto de la deuda, que aplica para aquellas infracciones impuestas hasta el 31 de diciembre del 2017.

Mientras, el 70% de descuento se aplica a las infracciones levantadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019.

Se aplica, además, un descuento adicional del 20% sobre el valor inicialmente descontado para los infractores que residan en el Callao.

Para aquellas infracciones al tránsito que hayan sido impuestas entre del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2021 hay un descuento del 50% del monto de la deuda insoluta.

Para las infracciones impuestas entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de ese mismo año figura un descuento de acuerdo a lo siguiente:

Para las infracciones de tránsito de código M-17 y M-20 (exceso de velocidad) se aplicará un descuento equivalente al 50% del monto de la deuda insoluta.

Para otras aquellas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito comprendidas en dicho periodo, se aplicará un descuento equivalente al 30% del monto.

En todos los casos, si el infractor estuviese en coactivo, además de los beneficios antes mencionados, se aplicará el 50% de descuento sobre las costas procesales y gastos administrativos.

Finalmente, la norma señala que estos beneficios no serán aplicables a las infracciones con los códigos M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5, debido a que las mismas son consideradas muy graves, como conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, sin licencia, con la licencia retenida un vehículo o cuya categoría no corresponda.

¿Dónde y cómo pagar?

Los lugares y horarios de pagos son los siguientes:

- Ingresando a la web a través de https://pagopapeletascallao.pe/

- Cajero Fernandini: Av. Federico Fernandini 471-Urb. Santa Marina Sur. De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.; sábados y domingos de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

- Cajero Minka: Boulevard C.C. Minka, stand MB03, Callao. (referencia: frente al banco Interbank) De lunes a viernes de 09:00 a.m. a 08:30 p.m.; sábados de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. y domingos de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

- Caja Municipal: Jr. Paz Soldán 252, Callao. De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Agencia de Administración Tributaria: Av. Los Nenúfares 818, Callao. De lunes a viernes de 08:15 a.m. a 04:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m

