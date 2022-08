El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó las expresiones de Andrés Hurtado, conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, contra una participante de su programa por revelar que tenía 6 hijos a sus 38 años.

A través de un comunicado, el MIMP consideró que la recriminación de Andrés Hurtado contra la madre de familia, ocurrida el último fin de semana, constituye una “discriminación por razón de género”.

“En nuestro país, las mujeres enfrentan una situación de discriminación estructural que es compleja, múltiple y simultánea, ya que, además de estar expuestas a discriminación por razones de género, su situación socioeconómica también puede ser un factor de discriminación. Como consecuencia de ello, el ejercicio de sus derechos se ve limitado menoscabado”, indicó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el pronunciamiento.

“Como sociedad, no podemos permitir que se humille, denigre y violente a las mujeres y, mucho menos, que dichos hechos se normalicen a través de los medios de comunicación”, agregó.

Además, el MIMP recordó que la Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión, establece que “los medios deben proteger y respetar los derechos de las personas, así como los principios y valores nacionales que se reconocen en la Constitución, siendo uno de ellos el principio a la igualdad y no discriminación”.

“Exhortamos a que los medios de comunicación y a las figuras públicas que trabajan en ellos que asuman y ejerzan responsablemente su rol para erradicar los estereotipos de género y, con ello, prevenir y luchar contra la discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres”, precisó el MIMP.

Lo que dijo Andrés Hurtado

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” criticó a una mujer que acudió a su programa para pedir ayuda para su hijo que no puede caminar y que se encuentra hospitalizado al presentar un cuadro de neumonía.

“No seas abusiva pues, no seas mala pues, 6 hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede, no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así, ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá?. Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, 6 hijos tan joven, 38 años con 6 hijos”, expresó Andrés Hurtado.

